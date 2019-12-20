https://static.news.ru/photo/ea2667d2-2328-11ea-95a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Prses

Киберзлоумышленники использовали премьеру фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в традиционных схемах. Они создали мошеннические сайты и аккаунты в социальных сетях, где жертва взамен скачивания бесплатной копии фильма могла лишиться персональных данных.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Интернете более 30 подобных ресурсов и учётных записей. Фишинговые сайты обычно используют официальное название фильма и включают в себя подробное описание, чтобы заставить пользователей поверить в легальность источника.

Такая практика называется «чёрный SEO», когда разработанный мошенниками ресурс попадает в топ поисковой выдачи по запросу «"название фильма" посмотреть бесплатно». Для их продвижения и используется аккаунты в соцсетях.

Помимо фишинга злоумышленники обращаются к зловредам, которые маскируются под отдельные эпизоды космической на стриминговых сервисах и торрентах. Жертва может загрузить вредоносное и рекламное программное обеспечение софт, а также загрузчики, которые сами по себе не наносят вреда компьютеру, но пытаются плотно закрепиться в системе и далее могут показывать рекламу или предлагать установить дополнительные нежелательные программы.

В 2019 году «Лаборатория Касперского» заблокировала более 285 тысяч подобных атак в мире — это на 10% больше, чем в прошлом году. При этом количество уникальных файлов, наоборот, сократилось на 30% и составило менее 12 тысяч.

Ранее NEWS.ru рассказал, что фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» может нанести вред здоровью. По мнению невролога Ольги Голубинской, быстрая смена ярких кадров при просмотре картины может спровоцировать эпилептический приступ.