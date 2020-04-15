Карты Apple с данными о передвижениях пользователей стали доступны всем

https://static.news.ru/photo/25c2f070-7eec-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Apple открыла свободный доступ к данным о передвижении людей, получаемым посредством собственного картографического сервиса. Компания пошла на этот шаг для борьбы с распространением коронавируса.

Анонимные статистические данные об использовании Карт Apple в крупнейших городах 63 стран и регионов отображаются на новом сайте, — приводит RNS заявление фирмы.

После проведения анализа полученных данных компания может вычислить общую динамику передвижений пешком, на личных автомобилях и общественном транспорте.

Кроме того, детище Стива Джобса совместно с корпорацией Google намерено разработать технологию для медиков, которая поможет им отслеживать контакты лиц, инфицированных коронавирусом. Гиганты IT-индустрии обещают, что их совместная разработка обеспечит «неприкосновенность личной жизни и безопасность пользователя».

Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация Apple предложила способ защитить медиков, работающих с заражёнными коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалисты компании спроектировали защитные лицевые щитки, которыми планируется снабжать врачей. Apple намерена еженедельно производить около миллиона таких средств индивидуальной защиты.