КамАЗ в августе начнёт испытания электромобиля-мусоровоза

https://static.news.ru/photo/1fbf7a14-affb-11ea-a5a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

Крупнейший российский производитель тяжёлых грузовых автомобилей КамАЗ в августе начнёт испытания мусоровоза на электрической тяге. Серийное производство электромобиля запланировано на 2023 год.

«КамАЗ-Чистогор» будет первым в новом семействе грузовых автомобилей на электротяге, над созданием которого работает Научно-технический центр производителя. Всего планируется создание нескольких моделей электрических грузовых автомобилей разной полной массы, колёсной формулы, длины и типа кузова.

Мусоровоз КамАЗ-53198 оснащён современной мощной электрической силовой установкой и тяговыми батареями по технологии NMC с высокими показателями удельной ёмкости и мощности энергии, — отметил главный конструктор инновационных автомобилей научно-технического центра автопроизводителя Сергей Назаренко.

В машине установлена система помощи водителю, это позволит автомобилю двигаться в полуавтономном режиме.

Главный конструктор считает, что использование всех этих технических решений позволит полностью исключить выбросы вредных веществ в атмосферу и кардинально снизить уровень шума от транспортного средства. В результате можно проводить уборку мусора, в том числе в ночное время суток, когда городские дороги свободны от пробок, и не тревожить жителей города.

Расчётный запас хода при полной массе электромобиля с учётом работы надстройки на прессование мусора составляет 100 километров, а максимальная скорость — 90 километров в час, говорится в сообщении на сайте КамАЗа.

Ранее NEWS.ru писал, что американский производитель электрокаров Lucid Motors, которого наряду с другими крупными игроками отрасли называют «убийцей Tesla», построил завод в пустыне штата Аризона на площади 6,7 га. Первые электрокары модели Lucid Air должны сойти с его конвейера до конца 2020 года, а их стоимость составит порядка $100 тыс.

Саудовский инвестиционный фонд уже вложил в американский стартап $1 млрд. Строительные работы на фабрике полностью завершены, в настоящее время идёт монтаж оборудования. Пост гендиректора в этой компании занимает экс-главный инженер Tesla Model S Питер Роулинсон, а вице-президент Lucid Motors Питер Хоххолдингер ранее занимал пост вице-президента по производству на заводе Tesla в Калифорнии.

Lucid Motors планирует производить до 380 тыс. электромобилей в год, тогда как калифорнийский завод Маска в 2019 году доставил покупателям 367,5 тыс. электрокаров.