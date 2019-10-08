https://static.news.ru/photo/7ed2208e-e99e-11e9-82fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсон подписал два законопроекта, касающихся технологии по замене лиц deepfake. Первый касается политических фейковых роликов.

Власти запретили публиковать любые deepfake-видео с кандидатами в течение 60 дней перед началом выборов. Второй законопроект приравнял технологию по замене лиц к порномести. Жителям Калифорнии разрешили подать в суд на любого пользователя, который поместит их изображение в видео для взрослых.

При этом Американский союз защиты гражданских свобод подчеркнул , что законопроект не решит проблему людей, использующих технологию фальсификации для политической выгоды. Вместо этого «это приведёт только к путанице избирателей, злонамеренным судебным процессам и подавлению свободы слова».

В начале июля News.ru рассказал, что власти Вирджинии официально расширили закон против так называемой порномести. Поправка, вступившая в силу 1 июля, добавляет к реальным обнажённым изображениям и видео контент, в том числе созданный при помощи нейросетей.