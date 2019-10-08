Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсон подписал два законопроекта, касающихся технологии по замене лиц deepfake. Первый касается политических фейковых роликов.
Власти запретили публиковать любые deepfake-видео с кандидатами в течение 60 дней перед началом выборов. Второй законопроект приравнял технологию по замене лиц к порномести. Жителям Калифорнии разрешили подать в суд на любого пользователя, который поместит их изображение в видео для взрослых.
При этом Американский союз защиты гражданских свобод
В начале июля News.ru рассказал, что власти Вирджинии официально расширили закон против так называемой порномести. Поправка, вступившая в силу 1 июля, добавляет к реальным обнажённым изображениям и видео контент, в том числе созданный при помощи нейросетей.
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