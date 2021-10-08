Калифорнийские инженеры научили двуногого робота летать

Инженеры из Калифорнийского технологического университета создали прототип робота, который может самостоятельно выбирать манеру передвижения: идти, лететь или ехать на скейтборде. О разработке написал научный журнал Science Robotics.

В зависимости от типа препятствий, которые нужно преодолеть, LEO может выбирать, как именно двигаться — идти, лететь или использовать нечто среднее, — отметил один из разработчиков, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Патрик Шпилер.

Кроме того, по его словам, роботу доступны и достаточно необычные способы движения, для которых нужно обладать чувством равновесия. В частности, LEONARDO умеет ходить по канату или ездить на скейтборде.

Как сообщается, у робота две ноги и четыре мощных пропеллера, которые снимают нагрузку с ног и позволяют ему летать. Его вес — 2,58 кг, рост — 75 см. Кроме того, он полностью автономный: все батареи и датчики встроены в его «торс».

По замыслу инженеров, эта технология должна в будущем помочь человеку выполнять опасные промышленные задачи, а также исследовать труднодоступные места.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Восточный появился робот-охранник. Как ожидается, робот будет осуществлять автономное патрулирование выделенных маршрутов на объектах наземной космической инфраструктуры, а также выявлять, идентифицировать и перехватывать нарушителей. Кроме того, в задачи «Маркера» войдут противодействие террористическим актам и борьба с беспилотными летательными аппаратами.