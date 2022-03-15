«Изображать борьбу»: IT-аналитик засомневался в полной блокировке VPN в РФ

Роскомнадзор не сможет полностью заблокировать VPN, ведомство имеет возможность лишь временно заблокировать какие-то приложения, рассказал в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, попытки блокировки VPN в РФ больше похожи на «изображение борьбы».

На данный момент, если посмотреть то, что они блокируют ещё с прошлого года, всё прекрасно работает, обновляется. Приложения есть в магазинах приложений, они не заблокированы там. Исходя из этого, на данный момент у нас ситуация такая, что да, они пытаются изображать борьбу, но борьба такая странненькая, — сказал Муртазин.

По его словам, блокируются не все VPN, так как это не запрещённая технология. Та же «Лаборатория Касперского» продаёт VPN, который является официально одобренным Роскомнадзором. В этой связи претензий к VPN как к таковому у Роскомнадзора нет, у них есть вопросы к приложениям, которые не соблюдают список блокировки в России.

До момента пока это всё продаётся и доступно в России. <...> Простой пример: Роскомнадзор заблокировал Nord VPN. Сайт этого клиента до сих пор доступен в России, то есть Роскомнадзор сам не внёс его в список блокируемых ресурсов. Они могут это сделать. Возникает вопрос: почему нет и как они борются? — подытожил Муртазин.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN и Роскомнадзор намерен продолжить эту работу.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.