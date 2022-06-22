Итальянский профессор рассказал о разлагающихся за месяц бутылках будущего Итальянский профессор Кенни рассказал о разлагающихся за месяц бутылках будущего

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Бутылки из полимолочной кислоты способны разложиться в почве за месяц, сообщил иностранный член РАН, итальянский учёный Хосе Мария Кенни «Газете.Ru». Эта технология уже применяется в Италии и её можно использовать в других странах, отметил он.

У нас в Италии уже есть компания, которая продает воду в бутылках из ПЛА, и они не разлагаются, пока вы не закончите пользоваться ими и не положите их в землю с достаточным количеством бактерий. И вот тогда бутылка разложится — как правило, это 30–45 дней. Это, я считаю, решение для будущего, — сказал Кенни.

Профессор Хосе Мария Кенни развивает в Санкт-Петербургском институте высокомолекулярных соединений РАН тему новых полимеров для строительства, упаковочной отрасли, авиастроения и медицины. Он основал в России лабораторию и получил мегагрант.

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