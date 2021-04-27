IT-структура ФСБ посоветовала отказаться от Zoom

https://static.news.ru/photo/00eccf2a-a770-11eb-8656-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Россиянам следует переходить с платформы для онлайн-конференций Zoom на отечественные аналоги из-за передачи данных за рубеж. Об этом заявил заместитель гендиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), передаёт «Интерфакс».

По его словам, при использовании Zoom вывод данных за границу и дальнейшее их использование нельзя контролировать.

Я думаю, что следует всё же переходить на отечественные системы, — подчеркнул он.

Компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским госорганам. С 31 марта они не имеют права продавать госучреждениям лицензии. Один из партнёров низшего звена предположил, что речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере.

В связи с этим в Роскомнадзоре заявили, что использование госорганами и компаниями зарубежных сервисов всегда чревато рисками отказа в обслуживании и утечек данных граждан и юрлиц. Там добавили, что в настоящее время в России уже широко применяется ряд отечественных платформ видео-конференц-связи.

При этом в Совфеде допустили возможность блокировки сервиса на территории РФ в качестве симметричной меры.