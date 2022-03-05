IT-специалист предположил, что доступ к Facebook и Twitter вернётся

Доступ к заблокированным в России Facebook и Twitter может вернуться, сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов изданию Pravda.Ru. При этом их аудитория в любом случае сократится, пользователи перейдут на более доступные ресурсы, считает он.

Полагаю, что ситуация с Facebook и Twitter будет пересматриваться. Возможно, какие-то ресурсы разблокируют. Но на практике, если посмотреть на историю других ресурсов, которые ранее блокировались, то можно сказать, что аудитория постепенно начинает отказываться от них, искать более простые способы получения информации. Когда знакомых и друзей в соцсети становится меньше, интерес к ней пропадает, — сказал Ульянов.

Он посоветовал уже регистрироваться в других сетях и добавил, что Telegram не альтернатива Facebook и Twitter, это мессенджер, а не социальная сеть.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в России 4 марта. Основной причиной называется распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

В этот же день ведомство сообщило о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ.

Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев считает, что это может привести к информационной растерянности людей и ограничить их точки прямого контакта. Он выразил мнение, что подобные меры затруднят доступ граждан к информации.