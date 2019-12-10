https://static.news.ru/photo/1c052ad8-1b2a-11ea-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подтвердил, что мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекращает поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS. Однако, по его словам, это не значит, что WhatsApp перестанет работать на всех старых смартфонах, просто ряд функций мессенджера у их владельцев будет ограничен, и с этими ограничениями столкнутся не более 1% пользователей.

Сейчас доля таких телефонов мизерная, не более 1%. Но это не значит, что приложение не будет там работать. Просто станет ограниченным, туда не будут добавляться новые функции мессенджера, — сообщил РИА Новости Щельцин.

Эксперт добавил, что изначально основатели WhatsApp добивались того, чтобы мессенджер работал на максимальном количестве версий смартфонов, а сейчас команда сосредотачивает усилия на мобильных платформах, которые используют подавляющее число пользователей.

Как писал NEWS.ru, мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019-го станет недоступен для пользователей Windows Mobile. Уточняется, что с 1 февраля сервисом не смогут воспользоваться владельцы гаджетов с Android до версий 2.3.7 и iPhone до iOS 8. Что касается аппаратов на Linux — поддержка сохранится для KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.