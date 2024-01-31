IT-разработчик научил нейросеть сидеть в Tinder и нашел себе невесту IT-разработчик нашел себе жену с помощью нейросети

Российский IT-специалист Александр Жадан разработал алгоритм, который научил нейросеть свайпать анкеты и общаться с девушками в приложениях для знакомств. Машинный интеллект «обработал» более 5 тысяч анкет и нашел ему жену. Своей историей молодой человек поделился в Twitter (X).

Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год. До этого нейросеть переобщалась с другими 5239 девушками, которых отметила как ненужных, и оставила только одну, — рассказал он.

Идея создать такой алгоритм родилась у разработчика после расставания с девушкой в 2021 году. Молодой человек хотел найти новую возлюбленную, не тратя на это много времени сил. Он автоматизировал процесс, создав первую версию алгоритма на системе ChatGPT-3: нейросеть отбирала профили с более чем двумя фотографиями, свайпала их и продолжала общение. Первое время бот работал с ошибками, но вторая версия исправила многие баги.

Новая версия алгоритма помогла айтишнику сходить на 12 свиданий, после чего он попросил нейросеть проанализировать все его переписки и составить характеристику на каждую из потенциальных невест. После этого он на системе ChatGPT-4 разработал третью версию бота. За месяц программа добилась почти 5 тысяч «мэтчей», а сам разработчик сходил на 70 свиданий.

Вскоре у молодого человека завязались серьезные отношения с одной из кандидаток. Он сделал ей предложение после того, как ему посоветовала это сделать нейросеть.

Ранее сообщалось, что чат-боты на основе нейросетей, в том числе ChatGPT, оказались полезны тем, кто не может вспомнить название фильма, шоу или игры из детства. Многие уже воспользовались таким способом покопаться в собственной памяти, причем успешно.