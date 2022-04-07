Крупная IT-компания объявила об уходе из России

Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. в течение трёх месяцев прекратит работу в России, следует из сообщения компании на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам. Это решение компания связывает со спецоперацией России на Украине.

[Компания] начала процесс прекращения своей деятельности в России. <...> Эта работа будет завершена поэтапно в течение следующих трёх месяцев, в тесном сотрудничестве с сотрудниками компании, подрядчиками и клиентами, — говорится в сообщении.

В EPAM Systems уточнили, что переводят свою деятельность из России в другие страны, в том числе за счёт релокации персонала. Всего компания работает более чем в 40 странах, в том числе и на Украине.

EPAM была основана в 1993 году в США белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным. Она занимается разработкой цифровых и физических продуктов, а также цифровых платформ, в том числе для онлайн-коммерции. 4 марта компания сообщила о приостановке деятельности в России.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил о второй волне ухода из России иностранных компаний. По его словам, это вызвано тем, что военная операция на Украине затягивается, а бизнес начинает понимать, что санкции и нарушение производственных цепочек в России неминуемо повлияют на внутренний рынок.

По словам аналитика, доверие в отношениях с зарубежным бизнесом подорвано и европейские предприниматели в лучшем случае будут пытаться использовать Россию как рынок сбыта. В худшем же случае следует ждать «железного занавеса с одной стороны, а с другой — бетонной стены», считает эксперт.