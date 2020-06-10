IT-эксперты пояснили, как обезопаситься от мошенников на сайтах объявлений

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Специалисты по информационной безопасности рассказали, как избежать обмана на сайтах объявлений.

Пользователям можно посоветовать включать сомнения всякий раз, когда их подталкивают к выполнению нестандартных действий: перейти на другой сайт и ввести платёжные данные, переслать код из СМС и так далее, — привели слова начальника отдела информационной безопасности SearchInform Алексея Дрозда в РИА Новости.

Он посоветовал проверять ссылки на сайты, которые вызывают сомнение с помощью сервиса whois, который проверяет информацию о домене. Специалист рекомендовал также обратить внимание на то, является ли продавец частным лицом и насколько давно он зарегистрирован. Сомнения должны вызвать продавцы, которые зарегистрировались недавно.

Старший аналитик по информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева советует завести специальную карту для операций в интернете и не использовать зарплатную карту. Она добавила, что также на карте можно установить лимит на покупки.

Руководитель Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Александр Калинин предупреждает, что не стоит переходить из чата на сайте объявлений в мессенджеры.

Ведите всю переписку только в чате сервиса. Используйте только оригинальные услуги по доставке. Не общайтесь по телефону с неизвестными, тем более, если вам предлагают перейти по ссылке в СМС с подтверждением заказа, — привели слова Александра Калинина в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист по информационной безопасности Атул Джейрем обнаружил телефонные номера пользователей WhatsApp в открытом доступе в поиске Google. Он полагает, что в мессенджере есть уязвимости, связанные с конфиденциальностью данных пользователей.