IT-эксперты нашли критическую уязвимость в почтовом клиенте для iOS

Хакеры могут получить конфиденциальные данные владельцев некоторых смартфонов с помощью почтового приложения Mail. Риску подвержены модели, выпущенные с 2012 года, сообщили исследователи из компании по кибербезопасности ZecOps.
Речь, в частности, идёт о iPhone и iPad. Уязвимость появилась в операционной системе iOS 6 и передавалась «по наследству» более новым оболочкам, отмечают IT-специалисты.
Для заражения устройства злоумышленники отправляют письма со специальным вложением. При этом вирус может быть активирован до полной загрузки сообщения. Вредоносная программа поглощает большую часть памяти и вызывает краткосрочный сбой в работе операционной системы,
Хакеры получают возможность украсть фотографии пользователей, сведения о контактах и даже данные криптовалютных бирж. Помимо этого, они могут изменять и удалять электронные письма.
Исследователи подчеркнули, что уже уведомили Apple об угрозе. Они рекомендовали отключить автоматическую загрузку данных и опцию «Push», обновить систему и установить другой почтовый клиент.
Эксперты уточнили, что в операционной системе MacOS такой уязвимости нет.
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