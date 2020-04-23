IT-эксперты нашли критическую уязвимость в почтовом клиенте для iOS

https://static.news.ru/photo/9be1e60e-855d-11ea-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хакеры могут получить конфиденциальные данные владельцев некоторых смартфонов с помощью почтового приложения Mail. Риску подвержены модели, выпущенные с 2012 года, сообщили исследователи из компании по кибербезопасности ZecOps.

Речь, в частности, идёт о iPhone и iPad. Уязвимость появилась в операционной системе iOS 6 и передавалась «по наследству» более новым оболочкам, отмечают IT-специалисты.

Для заражения устройства злоумышленники отправляют письма со специальным вложением. При этом вирус может быть активирован до полной загрузки сообщения. Вредоносная программа поглощает большую часть памяти и вызывает краткосрочный сбой в работе операционной системы, сказано в официальном блоге ZecOps.

Хакеры получают возможность украсть фотографии пользователей, сведения о контактах и даже данные криптовалютных бирж. Помимо этого, они могут изменять и удалять электронные письма.

Исследователи подчеркнули, что уже уведомили Apple об угрозе. Они рекомендовали отключить автоматическую загрузку данных и опцию «Push», обновить систему и установить другой почтовый клиент.

Эксперты уточнили, что в операционной системе MacOS такой уязвимости нет.