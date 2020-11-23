IT-эксперт рассказал, как защитить компьютер от взлома

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Хакеры научились действовать скрытно, поэтому, чтобы обезопасить свой личный компьютер от проникновения, при выборе средств защиты необходимо обратить внимание на несколько нюансов, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Он объяснил, что несколько лет назад понять, что компьютер заражён, можно было по некоторым косвенным признакам: «подвисаниям», выдаче непонятных системных сообщений. Сейчас о проникновении в компьютер пользователь может узнать только, когда техника перестаёт работать или на мониторе появляется требование выкупа, передаёт радио Sputnik.

Если цель вредоносной программы — кража информации, то мы можем вообще не узнать, что наш компьютер был взломан, — добавил Лукацкий.

При выборе антивируса стоит отдать предпочтение защитному решению, которое работает нон-стоп, а не по расписанию. То есть антивирус должен непрерывно проверять все программы, которые пользователь скачивает из Интернета или запускает, а также обычные файлы в памяти. Выбирать антивирус исходя из его привлекательной цены опасно, лучше ориентироваться на данные об эффективности программы, подчеркнул эксперт.

Существуют примеры, когда бесплатный антивирус продавал персональные данные пользователей. Бывали случаи, когда то же самое происходило и у платных решений. Прежде чем выбирать какой-то продукт, желательно посмотреть отзывы о нём в Интернете и только после этого принимать осознанное решение. Особенно это важно, если мы говорим о бесплатных вариантах, — резюмировал специалист.

Как писал NEWS.ru, телефонная прослушка остаётся сегодня одним из действенных способов контроля со стороны мошенников, близких людей или конкурентов, при этом распознать, что ваш телефон прослушивают, не так сложно, рассказал партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. По его словам, прослушка так или иначе заставляет смартфон вести себя не так, как обычно.