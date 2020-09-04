IT-эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона и фонаря

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Обнаружить спрятанную в помещении камеру можно при наличии под рукой только смартфона с встроенным фонариком или смартфона и отдельного фонаря, при отсутствии в гаджете встроенной вспышки, рассказал директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков.

Для того, чтобы обнаружить спрятанное устройство, необходимо выключить свет или прикрыть все его источники. Необходимо, чтобы в исследуемом на предмет наличия камер помещении было темно, передаёт РИА Новости.

После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками, — объяснил Солдатенков.

Когда в поле зрения камеры телефона попадёт объектив спрятанного записывающего устройства, на экране смартфона можно будет увидеть блики. Если в поисках используются смартфон и фонарь по отдельности, необходимо направлять луч света туда же, куда «смотрит» камера гаджета.

Как писал NEWS.ru ранее, некоторые предметы и смартфоны могут отрицательно влиять на функционал и срок службы друг друга, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Например, если у человека два смартфона, их не надо класть друг на друга, чтобы радиосигналы не находились в одной точке.