IT-эксперт раскритиковал защиту в базах данных госструктур

Халатность в защите персональных данных из баз госструктур поражает, заявил IT-эксперт Алексей Курочкин «Царьграду». Он объяснил это низкой квалификацией сотрудников, которые обеспечивают безопасность. По словам Курочкина, за предлагаемые деньги хорошие специалисты туда работать не идут.

При этом госструктуры имеют множество персональных данных граждан, иногда даже секретных.

А там сидят вот такие бездарные специалисты, которые не настраивают даже элементарных защит, и каждый начинающий хакер, у которого появились какие-то новые знания и тяга к IT, может залезть в эти сети и что-то там попытаться взломать просто из спортивного интереса, а потом выкладывает эти данные куда-то в общий доступ, так как они ему не нужны, — рассказал Курочкин.

Он добавил, что часто должности могут занимать вовсе какие-то родственники, например «восемнадцатилетний паренёк, закончивший техникум или лицей по специальности „Оператор ЭВМ“».

Ранее служба поддержки портала «Госуслуги» разработала усиленную защиту аккаунтов. Отмечается, что теперь перед отправкой пользователю СМС для смены пароля портал запрашивает код, а после дополнительные сведения. Также можно использовать секретное слово, которое закрашивается перед вводом кода из сообщения.