IT-эксперт объяснил, может ли размагнититься карта в чехле телефона IT-специалист Кашкин: карта не может размагнититься в чехле телефона

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Хранение банковской карты в чехле смартфона никак не влияет на работоспособность пластика, заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, информация о том, магнитная полоса на карточке может размагнититься от воздействия телефона, является всего лишь одной из городских легенд.

К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита, — объяснил IT-эксперт.

Электромагнитное излучение современных смартфонов, по его словам, достаточно низкое, чтобы никак не испортить пластик. Кроме того, у большинства банковских карт есть чипы, тогда как магнитная полоса выполняет лишь дублирующую роль: для использования в старых терминалах, которые чипы не считывают.

Однако, как предупреждает эксперт, носить карту вместе с телефоном все же опасно, ведь если оба эти предмета потеряются, то у мошенников появится дополнительный шанс снять или перевести все деньги.

Также Кашкин напомнил о необходимости аккуратного хранения банковской карты. Ее категорически нельзя сгибать, мочить, подвергать воздействию слишком высоких или низких температур.

Не рекомендуется также оставлять карту под воздействием прямых солнечных лучей, например, на приборной панели автомобиля, — добавил IT-специалист.

Ранее ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин рассказал, у кого есть возможность законно снять деньги с банковской карты без ведома владельца. Провести подобную операцию могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или взыскатель долга, обратившийся в кредитную организацию с исполнительным листом.