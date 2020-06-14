IT-эксперт назвал, в чём состоит опасность подключения по Wi-Fi

https://static.news.ru/photo/32ab6854-aeca-11ea-b936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, с какими опасностями может столкнуться пользователь, когда подключается к Сети через Wi-Fi.

На роутер, который распределяет WI-FI, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы, — привели слова IT-эксперта в «Прайм».

Эксперт отметил, что защитить себя от хакеров можно с помощью VPN и антивируса. Он подчеркнул, что пользователь вряд ли справится самостоятельно с хакерами.

Понять, что ты стал жертвой злоумышленников, достаточно сложно, потому что задача хакеров № 1 — сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры. Это значит, что все хакерские атаки, о которых мы узнаем из СМИ, как правило, потерпели неудачу. Понять, что вас взломали, можно уже тогда, когда твои данные где-то используются, — отметил Арсений Щельцин.

Ранее NEWS.ru писал, что Арсений Щельцин назвал способы удаления личных данных из Интернета. Он подчеркнул, что полностью удалить их не получится. При этом эксперт отметил, что компании могут затягивать процесс уничтожения данных. Он подчеркнул, что лучше всего будет указывать меньше личной информации в Интернете.