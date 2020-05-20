IT-эксперт назвал отличие мошеннического сайта от официального

https://static.news.ru/photo/395ba36e-9a8c-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошеннические сайты легко отличить от официальных государственных по доменному имени. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности движения «Сильная Россия» Алексей Курочкин.

Он привёл в пример портал государственных услуг. Например, если на нём создаётся поддомен, то он может выглядеть как «коронавирус.госуслуги.ру», но ни в коем случае не «госулуги.коронавирус.ру».

Потому что в данном адресе «коронавирус» является отдельно зарегистрированным доменом, под которым скрываются мошенники, — цитирует РИА Новости эксперта.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что специалисты учреждения за время пандемии коронавируса выявили почти 300 интернет-ресурсов, имитирующих сайты госуслуг и сайты с пропусками на период самоизоляции, писал NEWS.ru.