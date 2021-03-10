IT-эксперт: блокировка интернета в РФ приведёт к коллапсу экономики

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв раскритиковал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о необходимости «обеспечения цифрового суверенитета». Он уверен, что несмотря на борьбу с соцсетями будут власти РФ вряд ли заинтересованы в «отключении» Сети, потому что это приведёт к коллапсу экономики.

Российская экономика очень интегрирована в интернет, на который завязан транспорт, банковские операции, такси, логистика магазинов и так далее. И если отключат интернет, то будет удар по экономике. Начнётся коллапс, как это произошло в Белоруссии, где Лукашенко сказали, что если он ещё будет продолжать настаивать на отключении интернета, то через пару дней в крупных городах страны наступит голод, невозможно будет подвозить продукты в магазины и так далее, — рассказал Климарёв в интервью NEWS.ru.

По его словам, власти могут «наиздавать» много новых ограничений, но «это будет означать, что нет политической воли отключить интернет совсем». Он полагает, что у власти в РФ стоят люди, «которым за 60 лет, и они не понимают, как работает интернет».

Климарёв подчёркивает, что технически блокировать соцсети невозможно, как это показала история с Telegram.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие новых нормативных актов по «обеспечению цифрового суверенитета» после блокировки российских материалов в Facebook. Его поддержал депутат-единоросс Василий Пискарёв, известный как автор многочисленных законодательных запретов последнего времени. NEWS.ru решил выяснить, что хотят ввести парламентарии и не станут ли нововведения дублировать уже действующий закон «об изоляции Рунета» и другие запреты, принятые в последние годы.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении траффика Twitter, поскольку соцсеть отказывалась удалять «запрещённый контент» по требованию российских чиновников. Аналогичные меры власти хотят применить к Facebook. Попытки ограничить доступ к сервису микроблогов привело к сбоям в работе сайтов госструктур, в том числе Кремля, Совбеза, Госдумы и Роскомнадзора.