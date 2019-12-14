https://static.news.ru/photo/74f25888-1ee9-11ea-a305-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Исследователи из компании Kneron, производящей чипы искусственного интеллекта, рассказали, как им удалось обмануть систему распознавания лиц. Эксперимент проходил на трёх континентах, и везде им удалось обойти систему. Об этом сообщает издание businessinsider.com.

Поставщики технологий должны нести ответственность, если они не защищают пользователей по самым высоким стандартам, — пояснил суть опыта генеральный директор Kneron Альберт Лю.

Чтобы протестировать системы безопасности, участники напечатали маски, изображающие лицо другого человека.

В итоге им удалось обмануть несколько терминалов платёжных систем, пройти контрольно-пропускной пункт на границе с Китаем и в амстердамском аэропорту. Авторы опыта отмечают, что им не удалось обойти Apple Face ID, Huawei, а также собственную систему, так как они используют технологию структурированной световой визуализации. Это достаточно сложная технология, отметили в Kneron.

Исследователи пришли к выводу, что любой человек может обмануть многие системы в аэропортах и платёжных терминалах. Однако обман состоится, если рядом нет службы безопасности, сотрудник которой может заметить манипуляции с маской.

Эксперимент проводился с разрешения охранных служб тестируемых объектов, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Савёловский суд постановил, что наблюдение за жителями Москвы с помощью видеокамер с технологией распознавания лиц не является вмешательством в личную жизнь.