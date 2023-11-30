Обнародованы итоги испытаний демонстратора широкополосного интернета Летные испытания аппарата «Скиф» спутниковой системы «Сфера» завершены

Фото: roscosmos.ru

Летные испытания первого аппарата многоспутниковой группировки «Сфера» завершены, сообщила пресс-служба компании «„Информационные спутниковые системы“ им. академика М. Ф. Решетнева». Речь идет о демонстраторе системы широкополосного интернета «Скиф-Д», который запустили в октябре 2022 года с космодрома Восточный.

Завершены летные испытания первого спутника проекта «Сфера». Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи «Скиф-Д» с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании «Решетнев», закончен, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что спутник-демонстратор за год работы на орбите получил летную квалификацию и прошел испытания технологии управления аппаратом и доступа в интернет. Максимальная скорость передачи данных составила 6,5 мегабита в секунду. Главной задачей проекта является обеспечение россиян интернетом в Арктике и на Северном морском пути.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что рост спроса на космические услуги превышает средний рост мирового ВВП, из-за чего на космическую деятельность сегодня обращены все взоры. По его словам, госкорпорация намерена наладить тесное сотрудничество с частными космическими компаниями.