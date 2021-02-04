Испытания первого гибридного авиадвигателя пройдут в России

https://static.news.ru/photo/07582ee4-677a-11eb-932f-96000091f725_660.jpg Фото: ФПИ

Россия вырвется вперёд в испытаниях первого гибридного авиадвигателя и получит новые знания о применении в авиации сверхпроводниковых технологий. Об этом заявил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

Он отметил, что российские учёные не в теории, а на практике увидят, как работают новые технологии во время испытаний электродвигателя на летающей лаборатории Як-40.

Чтобы протестировать новые технологии, мы совместно с Фондом перспективных исследований и компанией «СуперОкс» в этом году планируем в рамках полёта на летающей лаборатории Як-40 испытать электродвигатель на сверхпроводниках, — сообщил Гордин в интервью РИА Новости.

Проект даст России знаний в этом направлении больше, чем имеет любая другая страна в мире. Провести этот эксперимент — непростая задача, потому что она связана с огромным количеством конструкционных, физических, химических тонкостей.

Как стало известно ранее, один из трёх хвостовых двигателей Як-40 заменят на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором. А на «нос» поставят электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему.

Центральный институт авиационного мотостроения сообщил о подготовке самолёта для проведения испытаний с первым электродвигателем в марте 2020 года, писал NEWS.ru. Эксперимент с полётом запланирован на 2022 год.