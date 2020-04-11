Испытания БПЛА для борьбы с последствиями пандемии проведут под Тверью

https://static.news.ru/photo/b2294ccc-7be4-11ea-bf9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ians.aero

Первые испытания беспилотников, которые будут задействованы в борьбе с последствиями распространения коронавируса, пройдут в Тверской области.

Тестирование БПЛА будет осуществляться на территории аэродрома Орловка. Специалисты проверят возможности беспилотников по мониторингу потенциально опасных районов, дезинфекции улиц и доставке медицинских грузов. Управляться летательные аппараты будут из единого центра, прототип которого разрабатывается в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ).

Испытания организованы АО «Концерн «Международные аэронавигационные системы» (МАНС). По словам его исполнительного директора Михаила Каневского, реализация проекта позволит автоматически выделять для БПЛА воздушное пространство и создать безопасные условия полётов как для таких аппаратов, так и пилотируемых воздушных судов, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских городах могут задействовать беспилотные автомобили для дезинфекции улиц. Проект может быть реализован в ближайшее время.