Испанец разблокировал смартфон отрезанным пальцем

Житель Испании Киран Хиггинс смог разблокировать смартфон Samsung Galaxy A20 при помощи собственного отрезанного пальца. Кроме того, он вновь зарегистрировал эту конечность в системе устройства, передаёт The Register.
Мужчина
Я извлёк кончик пальца из медицинского спирта, высушил его и... эврика! Смог зарегистрировать на своём телефоне, — отметил он.
Испанец отметил, что проделал эту процедуру несколько раз. Кроме того, мужчина подтвердил свои слова, продемонстрировав процесс для журналистов по видеосвязи.
Хиггинс потерял кончик пальца на работе в результате аварии на подъёмном кране. Он сохранил конечность для разбирательств со страховыми компаниями.
Разблокировка смартфона отрезанным пальцем ставит вопрос о безопасности системы аутентификации, так как устройство не должно распознавать конечности без электропроводности, которой нет у отрезанных частей тела.
Ранее корпорация Apple пообещала выплатить награду тому, кто взломает Face ID на любом из её устройств. Двое жителей Екатеринбурга утверждают, что им это удалось: гаджет, принадлежащий одному из них, разблокировался, когда его взял в руки другой. Владелец планшета лицо своего приятеля в систему защиты устройства не вносил, тем не менее гаджет счёл его за «своего».
Молодые люди позвонили в представительство корпорации и рассказали о произошедшем. В Apple предположили, что причина не в Face ID, а в самом устройстве, и порекомендовали просто перенастроить его. Екатеринбуржцы собираются добиваться обещанного приза.