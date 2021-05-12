Испанец разблокировал смартфон отрезанным пальцем

https://static.news.ru/photo/7e0406f0-b33b-11eb-8bf5-96000091f725_660.jpg Фото: Keizo Mori/AFLO/Global Look Press

Житель Испании Киран Хиггинс смог разблокировать смартфон Samsung Galaxy A20 при помощи собственного отрезанного пальца. Кроме того, он вновь зарегистрировал эту конечность в системе устройства, передаёт The Register.

Мужчина рассказал , что попробовал сделать это из практического интереса.

Я извлёк кончик пальца из медицинского спирта, высушил его и... эврика! Смог зарегистрировать на своём телефоне, — отметил он.

Испанец отметил, что проделал эту процедуру несколько раз. Кроме того, мужчина подтвердил свои слова, продемонстрировав процесс для журналистов по видеосвязи.

Хиггинс потерял кончик пальца на работе в результате аварии на подъёмном кране. Он сохранил конечность для разбирательств со страховыми компаниями.

Разблокировка смартфона отрезанным пальцем ставит вопрос о безопасности системы аутентификации, так как устройство не должно распознавать конечности без электропроводности, которой нет у отрезанных частей тела.

Ранее корпорация Apple пообещала выплатить награду тому, кто взломает Face ID на любом из её устройств. Двое жителей Екатеринбурга утверждают, что им это удалось: гаджет, принадлежащий одному из них, разблокировался, когда его взял в руки другой. Владелец планшета лицо своего приятеля в систему защиты устройства не вносил, тем не менее гаджет счёл его за «своего».

Молодые люди позвонили в представительство корпорации и рассказали о произошедшем. В Apple предположили, что причина не в Face ID, а в самом устройстве, и порекомендовали просто перенастроить его. Екатеринбуржцы собираются добиваться обещанного приза.