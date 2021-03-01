Искусственный интеллект впервые написал пьесу

https://static.news.ru/photo/1763c362-7aa7-11eb-9d0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система искусственного интеллекта GPT-2, разработанная компанией OpenAI Илона Маска, создала пьесу под руководством исследователей. Эта система сгенерировала текст за счёт фильтрации доступной в Интернете информации. Ранее эту технологию испробовали при написании рассказов и стихов.

Как сообщает Sciencemag, исследователи изначально внесли в программу подсказку — два предложения диалога. А затем искусственный интеллект сгенерировал до 1000 слов дополнительного текста. Учёным приходилось иногда вмешиваться в процесс, чтобы устранить логические или фактические нестыковки.

Программа в действительности не знает значения предложений, она просто соединяет слова, которые, вероятно, будут использоваться вместе, одно за другим, — отметил эксперт по искусственному интеллекту Колумбийского университета Чад Дечан.

Исследователи подчеркнули, что человеку пришлось скорректировать только 10% текста, остальные 90% пьесы остались нетронутыми.

Как писал NEWS.ru, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что человек не может соревноваться с искусственным интеллектом (ИИ) в объёме знаний. Однако у людей есть ключевое преимущество — принятие решений в условиях неопределённости. Сбербанк в последние несколько лет активно развивает сферу ИИ. В ближайшее время организация намерена основать в России первый институт искусственного интеллекта, который должен будет обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям ИИ.