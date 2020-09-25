Исходный код Windows XP оказался в свободном доступе

https://static.news.ru/photo/73ff6bb4-ff21-11ea-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/Global Look Press

Компания Microsoft стала жертвой масштабной утечки информации — в свободном доступе в Сети оказались исходники операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру.

Как пишет РИА Новости, впервые исходный код выложили на анонимном форуме 4chan, после чего он распространился по файлообменникам и торрент-трекерам. Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты.

Microsoft прекратила поддержку Windows XP шесть лет назад, но утечка всё равно серьёзно угрожает пользователям. ОС до сих пор активно используется в промышленности. Также фрагменты кода могут совпадать с теми, что есть в поздних версиях Windows, чем могут воспользоваться хакеры. Происшествие стало беспрецедентным для компании.

Ранее NEWS.ru писал об уязвимости в Instagram, которая позволяла захватывать контроль над устройством путём посылки особого изображения через мессенджеры или электронную почту.