Функцию одновременной записи видео с нескольких камер добавят не только в новые iPhone 11, но и в модели предыдущего поколения. «Апдейт» ждёт iPhone XR и XS, а также iPad Pro 2018 года.
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Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019. Пользователи, оформившие предзаказ, чаще остальных интересовались тёмно-зелёным iPhone 11 Pro, а также зелёным и фиолетовым iPhone 11. При этом время поставки аппаратов с этими цветами дольше, чем у остальных: юзерам придётся ждать не менее двух–трёх недель, писал News.ru.