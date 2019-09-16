https://static.news.ru/photo/8d8553d2-d894-11e9-a4ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Функцию одновременной записи видео с нескольких камер добавят не только в новые iPhone 11, но и в модели предыдущего поколения. «Апдейт» ждёт iPhone XR и XS, а также iPad Pro 2018 года.

На это обратил внимание сайт 9to5Mac . Поддержку одновременной съёмки видео с нескольких камер анонсировали и добавили API для iOS 13 ещё в июне. Во время WWDC сотрудники Apple рассказывали, что для работы функции потребуются серьёзные аппаратные изменения, которые произвели в iPhone XS, XR и новых моделях iPad Pro.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019. Пользователи, оформившие предзаказ, чаще остальных интересовались тёмно-зелёным iPhone 11 Pro, а также зелёным и фиолетовым iPhone 11. При этом время поставки аппаратов с этими цветами дольше, чем у остальных: юзерам придётся ждать не менее двух–трёх недель, писал News.ru.