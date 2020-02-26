Компания Promobot, базирующаяся в Перми, представила коллегии МВД свою новую разработку — робота «Скорпион».
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Робот оснащён надёжной защитой и способен подниматься по лестницам. Также машина имеет лазерный сканер и ультразвуковые датчики для огибания препятствий. На «Скорпиона» можно установить GPS или ГЛОНАСС-приёмники, благодаря чему он может действовать в полностью автономном режиме.
МВД ещё не сделало заказ на новую разработку пермских инженеров, однако разработчики уверяют, что переговоры о поставках «Скорпиона» уже находятся в активной стадии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что роботов решили привлечь к приготовлению пиццы. Разработки в этой области совместно ведут компании Pizza Hut и Toyota. Предполагается, что робот-повар будет печь пиццу в специальном мобильном фургоне, работающем на водородном топливе.
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