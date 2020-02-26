https://static.news.ru/photo/1720bc2e-589e-11ea-a4a3-fa163e074e61_660.jpg Робот «Скорпион» Фото: promo-bot.ru

Компания Promobot, базирующаяся в Перми, представила коллегии МВД свою новую разработку — робота «Скорпион».

Об этом сообщает «Российская газета». «Скорпион» сможет помочь полиции в патрулировании и задержании преступников. При обнаружении постороннего на охраняемой территории, робот сигнализирует оператору и может самостоятельно задержать нарушителя с помощью сеткомёта. Если злоумышленник выпутается и сбежит, «Скорпион» отправит за ним дрон для слежения.

Робот оснащён надёжной защитой и способен подниматься по лестницам. Также машина имеет лазерный сканер и ультразвуковые датчики для огибания препятствий. На «Скорпиона» можно установить GPS или ГЛОНАСС-приёмники, благодаря чему он может действовать в полностью автономном режиме.

МВД ещё не сделало заказ на новую разработку пермских инженеров, однако разработчики уверяют, что переговоры о поставках «Скорпиона» уже находятся в активной стадии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что роботов решили привлечь к приготовлению пиццы. Разработки в этой области совместно ведут компании Pizza Hut и Toyota. Предполагается, что робот-повар будет печь пиццу в специальном мобильном фургоне, работающем на водородном топливе.