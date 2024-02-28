Инженер-ядерщик предупредил о рисках строительства второй АЭС в Турции Инженер-ядерщик Ожаровский: АЭС в Турции может никогда не окупиться

Фото: Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Если проект по строительству второй атомной электростанции в Турции будет реализован по той же схеме, что и строящаяся сейчас АЭС «Аккую», то возникает множество рисков, пояснил NEWS.ru инженер-ядерщик, член российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. Один из рисков, по его словам, может быть связан с окупаемостью.

Если проект будет реализован по той же схеме, по которой сейчас строится «Аккую», где за все платит Россия, а Турция только предоставляет свою территорию и юрисдикцию, возникает множество рисков, — считает Ожаровский.

Эксперт отметил, что России придется в будущем оплачивать расходы по обращению с радиоактивными отходами. Более того, считает он, есть риск, что первая АЭС никогда не окупится.

По данным из открытого доступа ясно, что цена на электроэнергию должна составлять более 12 американских центов за киловатт-час, чтобы первая российская АЭС в Турции окупилась. Это примерно в два раза больше, чем действующая цена на электроэнергию в Турции. Таким образом, возможен и такой вариант, что проект не окупится никогда, — обратил внимание Ожаровский.

В апреле прошлого года состоялся запуск реактора атомной электростанции «Аккую», которую строит российская госкорпорация «Росатом». В церемонии участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.