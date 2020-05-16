Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона

https://static.news.ru/photo/3c5c5f2c-9708-11ea-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

По возможности, стоит вовсе избегать покупки таких устройств, в ряде случаев они могут не выполнять даже основной своей функции — звонить, предупредил специалист. В случае, если аппарат не будет работать должным образом, возврат его по гарантии представляется практически невозможным, передаёт «Прайм».

Также стоит обратить внимание на возможность подключения к сетям 3G или 4G, а объём памяти или наличие предустановленных программ уже не так важны: расширить хранилище можно при помощи карты памяти, а приложения скачать.

Как писал NEWS.ru ранее, главу компании Xiaomi Лея Цзуна, который пропагандирует смартфоны Xiaomi и Redmi, уличили в использовании телефона конкурентов — iPhone. Лей Цзун разместил в социальной сети Weido заметку, где было видно устройство, с которого опубликована запись.