Публичное тестирование блокчейна TON может начаться 1 сентября, сообщили инвестор проекта и глава компании, принимавшей участие в закрытом тесте.
К этому моменту станет доступным код ноды (узел блокчейн-сети), инструкция по его использованию, а также шардинг и консенсус, передают «
По словам собеседника издания, пользователи ждут именно появления кода ноды и подробной документации, так как это позволит каждому разработчику создавать свою ноду блокчейна.
Ранее, как писал News.ru, основатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям мессенджера с призывом сообщать о любом предложении приобрести токены Gram (возможное название криптовалюты Telegram). По словам бизнесмена, это уловка мошенников.