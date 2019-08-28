https://static.news.ru/photo/871db456-c987-11e9-9168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Публичное тестирование блокчейна TON может начаться 1 сентября, сообщили инвестор проекта и глава компании, принимавшей участие в закрытом тесте.

К этому моменту станет доступным код ноды (узел блокчейн-сети), инструкция по его использованию, а также шардинг и консенсус, передают « Ведомости ». Таким образом, можно будет проверить работу всей системы.

По словам собеседника издания, пользователи ждут именно появления кода ноды и подробной документации, так как это позволит каждому разработчику создавать свою ноду блокчейна.

Ранее, как писал News.ru, основатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям мессенджера с призывом сообщать о любом предложении приобрести токены Gram (возможное название криптовалюты Telegram). По словам бизнесмена, это уловка мошенников.