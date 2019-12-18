https://static.news.ru/photo/4f7245c6-21d4-11ea-966c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Facebook запретит размещать оплаченные публикации с вейпами, оружием и сигаретами в принадлежащей ей соцсети Instagram.

Прямая реклама была невозможна и раньше, однако теперь ограничения коснулись и публикаций пользователей с пометкой «брендированный контент», сообщается на сайте организации.

Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, и в ближайшие недели мы ещё сильнее ужесточим её, — подчёркивается там.

Кроме того, сложности будут у блогеров с рекламой алкоголя и пищевых добавок.

Как ранее писал NEWS.ru, блогер-веган из Австралии обвинила во лжи свою коллегу Элис Паркер, которая заявляла, что в течение месяца ела мясо. Женщина утверждала, что ела только растительную пишу на протяжении пяти лет, однако недавно решила провести эксперимент и в течение 30 дней ела мясо, рыбу и яйца. Она рассказывала, что некоторые её друзья стали лучше себя чувствовать после временного отказа от веганства.