Компания Facebook запретит размещать оплаченные публикации с вейпами, оружием и сигаретами в принадлежащей ей соцсети Instagram.
Прямая реклама была невозможна и раньше, однако теперь ограничения коснулись и публикаций пользователей с пометкой «брендированный контент»,
Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, и в ближайшие недели мы ещё сильнее ужесточим её, — подчёркивается там.
Кроме того, сложности будут у блогеров с рекламой алкоголя и пищевых добавок.
Как ранее писал NEWS.ru, блогер-веган из Австралии обвинила во лжи свою коллегу Элис Паркер, которая заявляла, что в течение месяца ела мясо. Женщина утверждала, что ела только растительную пишу на протяжении пяти лет, однако недавно решила провести эксперимент и в течение 30 дней ела мясо, рыбу и яйца. Она рассказывала, что некоторые её друзья стали лучше себя чувствовать после временного отказа от веганства.
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