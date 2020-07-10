Instagram запретит рекламу изменения нетрадиционной ориентации на гетеро

https://static.news.ru/photo/a2b95a5a-c2f4-11ea-acb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/GlobalLookPress

Директор по общественной стратегии Instagram Тара Хопкинс заявила, что в социальной сети отныне будет запрещена реклама репаративной терапии, а также любой другой контент, который призывает к такому виду лечения.

Мы не позволяем атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг репаративной терапии, — привели сообщение Тары Хопкинс в РИА Новости.

Она добавила, что Instagram расширит правила, которые будут запрещать ненавистнические высказывания.

Помимо рекламы репаративной терапии будет запрещён и другой контент, который склоняет к этому виду лечения. Например, отзывы об эффективности лечения от нетрадиционной ориентации и другой положительный контент об экс-гей-терапии.

Репаративная терапия или «конверсионная» предлагает методы, направленные на изменение нетрадиционной ориентации на гетеросексуальную.

Отмечается, что чаще всего терапия включает в себя такие методы лечения, как лоботомия, психотерапия, химическая кастрация и другие различные методики.

Ранее NEWS.ru писал, что в январе 2020 года в штате Юта вступил в силу запрет на проведение несовершеннолетним репаративной терапии. Так конверсионная терапия для несовершеннолетних запрещена в 19 штатах США.