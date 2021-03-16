Instagram запретил взрослым писать сообщения незнакомым детям

https://static.news.ru/photo/879fa9d4-867d-11eb-a5ed-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram запретила взрослым писать сообщения несовершеннолетним, которые на них не подписаны.

Для защиты подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых мы представляем нововведение, запрещающее взрослым писать сообщения людям, не достигшим 18 лет, — говорится в сообщении соцсети.

Теперь взрослый, пытающийся написать не подписанному на него несовершеннолетнему в Instagram, получит уведомление о том, что его сообщение не проходит.

Эта функция учитывает как возраст человека, о котором он сообщил при регистрации, так и прогнозирование возраста людей с помощью технологии машинного обучения.

В России с 1 февраля вступил в силу закон, запрещающий пользователям соцсетей материться. Согласно поправкам, внесённым в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей.

Также соцсети должны будут выявлять и удалять сообщения, содержащие призывы к участию в несогласованных митингах и протестах, оскорбление государства, государственных символов и чиновников. Спорные ситуации соцсети будут обязаны решать через обращение в Роскомнадзор.

За нарушение введённых нормативов руководство соцсетей может столкнуться со штрафами в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей, а при повторных нарушениях — потерять до 10% от годовой выручки, писал NEWS.ru.