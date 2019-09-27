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Социальная сеть Instagram полностью восстановила работу после сбоя, следует из данных сервиса Downdetector.

Проблемы возникли у пользователей 27 сентября. Наибольшее число сообщений о сбое приходило из Нидерландов, Франции, Испании и Германии. Среди россиян об ошибках больше всего сообщали в Москве. Самыми частыми проблемами стали невозможность загрузить фотографию, войти в свой аккаунт и посетить веб-сайт социальной сети.

11 сентября пользователи «ВКонтакте» жаловались на перебои в работе соцсети. В сообщениях отмечалось, что ни картинки, ни видео, ни музыка на страницах не загружаются, писал News.ru.