Instagram вернёт хронологическую ленту в 2022 году

Instagram работает над возвращением хронологической ленты публикаций вместо действующих алгоритмов, которые показывают посты исходя из предпочтений пользователей, передаёт пресс-служба социальной сети в аккаунте Twitter. При этом отмечается, что компания может предоставить пользователям возможность выбирать варианты ротации. Публикации в хронологическом порядке убрали из Instagram в 2016 году.

Мы хотим, чтобы люди полностью контролировали свой опыт. Мы экспериментировали с «Избранным», чтобы вы могли решить, чьи сообщения вы хотите видеть выше, и работаем над другим вариантом, чтобы видеть сообщения людей, на которых вы подписаны, в хронологическом порядке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведение не ограничится просто переключением всех пользователей на хронологическую ленту. В Instagram заявили, что хотят предоставить людям возможность выбирать, что им подходит. Подробности о том, как именно будет работать алгоритм, не приводятся.

Вы можете ожидать большего в начале следующего года! — заверили в компании.

Ранее глава Instagram Адам Моссери заявил, что социальная сеть разрабатывает новые алгоритмы запрета регистрации детей младше 13 лет. По его словам, также планируется внедрить запрет на отправку личных сообщений взрослых несовершеннолетним пользователям. Моссери отметил, что это делается для создания в приложении наиболее подходящей среды для лиц младше 18 лет.