https://static.news.ru/photo/2f026b40-df9e-11e9-b100-fa163e074e61_660.jpg Роман Копин Фото: instagram.com/romankopin

Аккаунты российских губернаторов в социальной сети Instagram проверили на наличие ботов. Самая «честная» учётная запись оказалась у главы Чукотки Романа Копина. Всего у политика около двух тысяч подписчиков.

Исследование провёл Центр политической конъюнктуры. Однако позже выяснилось, что данные были получены с помощью сервиса-«пустышки» — бесплатного портала IG Audit. Сайт выдаёт разные результаты при каждом новом запросе, но предлагает поделиться информацией с друзьями.

В описании его работы говорится, что программа изучает последние публикации юзера, выбирает около 10% подписчиков и смотрит, когда пользователи заходили в Instagram и размещали посты. Для более качественной работы сервису не хватает мощности. При этом алгоритм не учитывает приватных пользователей, пишет « 360 ».

Если у юзера нет «аватарки», то портал также считает его ботом, как и в тех случаях, когда на странице не появлялись новые фото один-два месяца. Другой вид аккаунтов, которые поверхностный анализ может принять за фейки, — реклама и продвижение.

Вы можете даже не предпринимать никаких действий по их привлечению, но они (рекламные аккаунты. — News.ru) будут выслеживать вас по хештегам, геолокации и подписываться. Если вы ежедневно не отслеживаете вручную, кто вас лайкает и комментирует, то сложно составить реальную картину активности в вашей странице, — объяснила специалист по продвижению в Instagram Светлана Шестопалова.

В пятёрку губернаторов — лидеров по доле ботов среди подписчиков в Instagram вошли глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (52%), глава Кировской области Игорь Васильев (50%) и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%).

Ранее News.ru сообщал, что социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о появлении новой опции. Разработчики разрешили сообществам скрывать список подписчиков.