Instagram работает со сбоями по всему миру

https://static.news.ru/photo/a290f7f0-4129-11eb-9ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Сбой произошёл в работе Instagram. О проблемах сообщили пользователи из многих стран мира.

Сбои зафиксированы в европейских странах, а также в нескольких российских городах. Наибольшее количество проблем зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Downdetector.

58% пользователей не могут войти в свой аккаунт, у 29% не получается загрузить фотографию, а у 11% — войти на веб-сайт соцсети.

Накануне масштабный сбой произошёл в работе Telegram. О проблемах сообщили пользователи из Испании, Италии, Германии, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Украины, Израиля, Турции, Узбекистана, Японии и Соединённых Штатов.

14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.

Кроме того, аналогичные проблемы возникли у пользователей других сервисов Google: поиска, карт, почты GMail, Google Диск, и магазина Google Play.