https://static.news.ru/photo/4abec8c6-7411-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Instagram работает над новой опцией для соцсети под названием Limit Sensitive Content. Она будет снижать количество фотографий и роликов с «деликатным контентом».

Instagram is working on âLimit Sensitive Contentâ option



This seems to be on by default (itâs on when I came across it) and shows a warning dialog when you turn it off pic.twitter.com/lvQhepAU3e — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 31, 2020

Находкой поделилась в Twitter исследователь приложений Джейн Вонг. Опция может быть включена по умолчанию, а при её отключении пользователь увидит всплывающее предупреждение с вопросом, хочет ли он «видеть больше контента, который может быть деликатным».

Instagram пока не прокомментировал новую опцию. Сейчас в соцсети уже действует похожий фильтр — он размывает «деликатные» снимки и видео.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook также работает над новой функцией — пользователи смогут публиковать сторис одновременно в основной соцсети и Instagram.