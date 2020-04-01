Находкой поделилась в Twitter исследователь приложений Джейн Вонг. Опция может быть включена по умолчанию, а при её отключении пользователь увидит всплывающее предупреждение с вопросом, хочет ли он «видеть больше контента, который может быть деликатным».
Instagram пока не прокомментировал новую опцию. Сейчас в соцсети уже действует похожий фильтр — он размывает «деликатные» снимки и видео.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook также работает над новой функцией — пользователи смогут публиковать сторис одновременно в основной соцсети и Instagram.