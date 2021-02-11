Instagram навечно заблокирует пользователей за оскорбления

Instagram вводит вечную блокировку пользователей за размещение оскорблений. Это коснётся тех, кого уличат в разжигании ненависти в личных сообщениях.
Также будут отключены учётные записи, созданные для обхода ограничений на обмен сообщениями, говорится в официальном заявлении соцсети.
И продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаружили, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений, —
сказанов блоге компании.
Поводом для введения функции вечной блокировки стала ситуация в Великобритании, где футболистов забросали расистскими оскорблениями после проигранного матча.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор будет штрафовать соцсети за призывы к участию в митингах несовершеннолетних. По факту распространения данной информации будут составлять протоколы.