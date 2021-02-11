Instagram навечно заблокирует пользователей за оскорбления

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Министерство цифрового развития предложило сменить код «8» при междугородних звонках на код «0», а при международных — на «00». Это хотели сделать ещё в 2010 году.

Теперь введение новых кодов планируется осуществить к 2025 году, следует из документа, размещённого на портале проектов нормативных актов. Осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на...