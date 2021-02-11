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Instagram навечно заблокирует пользователей за оскорбления

00:23, 12 февраля 2021
Фото: twitter.com/usolt/Global Look Press

Instagram вводит вечную блокировку пользователей за размещение оскорблений. Это коснётся тех, кого уличат в разжигании ненависти в личных сообщениях.

Также будут отключены учётные записи, созданные для обхода ограничений на обмен сообщениями, говорится в официальном заявлении соцсети.

И продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаружили, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений, — сказано в блоге компании.

Поводом для введения функции вечной блокировки стала ситуация в Великобритании, где футболистов забросали расистскими оскорблениями после проигранного матча.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскомнадзор будет штрафовать соцсети за призывы к участию в митингах несовершеннолетних. По факту распространения данной информации будут составлять протоколы.

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