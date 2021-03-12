Instagram наложил ограничения на страницу телеканала «Крым 24»

https://static.news.ru/photo/c8587eb6-8366-11eb-88a8-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Социальная сеть Instagram лишила аккаунт телеканала «Крым 24» (является частью ГТРК «Крым») возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Крым 24». Отмечается, что при попытке написать что-нибудь или поставить хештег появляется сообщение о блокировке. Администрация Instagram мотивировала введённые ограничения «накруткой» лайков, телеканал эти обвинения отрицает.

В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». <...> Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны, — говорится в заявлении телеканала.

Генеральный продюсер ГТРК «Крым» Олег Крючков сообщил, что редакция телеканала в данный момент пытается уточнить причины частичной блокировки у службы поддержки соцсети.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google убрать баннер, появляющийся перед запуском фильма о присоединении Крыма к России на YouTube, писал NEWS.ru.