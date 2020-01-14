https://static.news.ru/photo/6d8afabe-376c-11ea-a789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Команда Instagram добавила раздел личных сообщений Direct в веб-версию соцсети. Сейчас нововведение пока доступно небольшому проценту пользователей по всему миру.

Обмен сообщениями в веб-версии практически не будет отличаться от того, что доступно юзерам в приложении. Они смогут создавать группы, начать общение в чат в специальном разделе или напрямую со страницы профиля, лайкать сообщения в переписке двойным нажатием кнопки мыши, отправлять файлы с компьютера и видеть общее количество непрочитанных сообщений. Уведомление будут появляться на рабочем столе.

Разработчики объясняют, что появление функции — это лишь тестирование, и больше информации о её полноценном запуске появится позднее, пишет The Verge.

В середине декабря NEWS.ru рассказал, что Instagram добавил новую функцию Layout для «Историй». Теперь пользователи смогут публиковать сразу до шести фотографий.