Instagram хочет привлечь аудиторию TikTok в Индии

https://static.news.ru/photo/373d9642-bf75-11ea-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Satyajit Shaw/Global Look Press

Facebook начала тестирование функции Reels в Индии. Таким образом компания хочет привлечь аудиторию TikTok, который был заблокирован в стране вместе с другими 58 китайскими приложения, включая соцсеть WeChat и аналог Твиттера Weibo.

Представитель компании подтвердил запуск Reels в Индии, добавив, функция в будущем появится и в других странах. Часть пользователей Instagram уже получили соответствующее обновление, передаёт Business Insider.

Reels схожа по функционалу с TikTok: он позволяет юзерам записывать 15-секундные ролики с музыкой и спецэффектами.

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило в стране работу китайских приложений в конце июня, заявив, что их деятельность, наносит ущерб суверенитету и целостности страны, обороне, безопасности государства и общественного порядка.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook принял решение закрыть приложение Lasso, которое позиционировалось как «клон» китайского сервиса коротких роликов TikTok. Оно перестанет быть доступным пользователям 10 июля.