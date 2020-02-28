Instagram выпустил PWA-приложение (progressive web app) для соцсети в Microsoft Store. Оно доступно пользователям Windows 10, которые теперь могут обмениваться личными сообщениями.
Разработчиков уже давно просили добавить раздел Direct на ПК. В середине января раздел личных сообщений появился в веб-версии соцсети, но только у небольшого процента пользователей по всему миру.
Юзеры смогут создавать группы, начать общение в чате в специальном разделе или напрямую со страницы профиля, лайкать сообщения в переписке двойным нажатием кнопки мыши, отправлять файлы с компьютера и видеть общее количество непрочитанных сообщений. Уведомления будут появляться на рабочем столе.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Facebook, владеющая Instagram, отменила ежегодную конференцию для разработчиков F8 из-за коронавируса.
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