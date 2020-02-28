https://static.news.ru/photo/61a4c574-5a15-11ea-a626-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Instagram выпустил PWA-приложение (progressive web app) для соцсети в Microsoft Store. Оно доступно пользователям Windows 10, которые теперь могут обмениваться личными сообщениями.

Разработчиков уже давно просили добавить раздел Direct на ПК. В середине января раздел личных сообщений появился в веб-версии соцсети, но только у небольшого процента пользователей по всему миру.

Юзеры смогут создавать группы, начать общение в чате в специальном разделе или напрямую со страницы профиля, лайкать сообщения в переписке двойным нажатием кнопки мыши, отправлять файлы с компьютера и видеть общее количество непрочитанных сообщений. Уведомления будут появляться на рабочем столе.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Facebook, владеющая Instagram, отменила ежегодную конференцию для разработчиков F8 из-за коронавируса.