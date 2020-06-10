Команда исследователей в области кибербезопасности Citizen Lab из Университета Торонто раскрыла малоизвестную индийскую IT-фирму, которая тайно действовала как «хакеры по найму» (hackers-for-hire) или «платформа для хакинга как услуга» (hacking-as-a-service). За последние семь лет целями BellTroX InfoTech, базирующейся в Дели, якобы были тысячи высокопоставленных людей и сотни организаций на шести континентах.
Hackers-for-hire работают не как спонсируемые государством группы, а скорее как аутсорсинговая компания, которая занимается коммерческим кибершпионажем против определённых целей в интересах частных детективов и их клиентов.
Согласно последнему отчёту специалистов, услуги BellTroX, или хакерской группировки Dark Basin, использовались для атак на высокопоставленных политиков, правительственных чиновников, генеральных директоров компаний, журналистов и правозащитников.
В ходе нашего многолетнего расследования мы обнаружили, что Dark Basin, вероятно, осуществляла коммерческий шпионаж от имени своих клиентов против оппонентов, вовлечённых в громкие публичные мероприятия, уголовные дела, финансовые операции, новостные истории и пропаганду, — говорится в отчёте.
Цифровой след
Citizen Lab начала расследование в отношении группы Dark Basin в 2017 году после обращения журналиста: он наткнулся на фишинговые страницы, которые обслуживались через сокращатель URL-адреса Phurl с открытым исходным кодом. Позже исследователи обнаружили, что злоумышленники использовали тот же метод для маскировки не менее 27 591 другой фишинговой ссылки, содержащей адреса электронной почты целей.
Первоначально Dark Basin подозревали в связи с государством, однако позже группировку определили как хакеров по найму, учитывая разнообразие целей. Любопытно, что владельцу компании BellTroX Самиту Гупте в 2015 году в Калифорнии
Dark Basin оставил в открытом доступе копии исходного кода своего фишингового комплекта, а также файлы регистрации, которые регистрировали каждое взаимодействие с фишинговым сайтом, в том числе тестирование, выполняемое операторами Dark Basin, — говорится в сообщении Citizen Lab.
Благодаря этому специалисты смогли идентифицировать нескольких сотрудников BellTroX, чья деятельность частично совпадала с Dark Basin, поскольку они использовали личные документы, в том числе резюме, в качестве приманки при тестировании сокращателей URL. Работники также сделали посты в социальных сетях, в которых описывали методы атаки и брали на себя ответственность за них. Сообщения также включали скриншоты ссылок на инфраструктуру группировки.
Citizen Lab
Деятельностью Dark Basin заинтересовалась не только команда исследователей из Университета Торонто. Компания NortonLifeLock, специализирующаяся на кибербезопасности, также проводит параллельное расследование операций хакерской группировки и уже
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