Илон Маск заявил о битве между криптовалютой и бумажными деньгами

Настоящая битва [разворачивается] между бумажными [деньгами] и криптовалютами. В конечном счёте я поддерживаю последние, — отметил миллиардер.
Обычно комментарии Маска в Twitter по поводу криптовалюты сильно влияют на стоимость виртуальных денег. Например, 12 мая он написал, что Tesla прекратит принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию. В этот же день объём рынка криптовалют рухнул на $365 млрд.
В этот раз твит Маска почти не изменил стоимость биткоина — за 24 часа показатель упал только на 0,54%. По данным ресурса Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткоина держался на отметке $37 712,59 за единицу.
Современные финансисты, советующие хранить деньги в долларах или евро, упорно не замечают криптовалюты, а зря, заявил NEWS.ru эксперт в сфере блокчейн-технологий, профессиональный криптоинвестор Анатолий Илле. Доллары, евро (а также йены, рубли и любые другие национальные валюты) относятся к так называемым фиатным валютам. Эти валюты не обеспечены ни золотом, ни какими-либо другими ценностями, а лишь доверием к правительству страны, которая выпустила эти бумажные деньги, пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что Минпромторг России ответил основателю Tesla и SpaceX Илону Маску на слова о возможном размещении производства электромобилей на территории РФ. Ведомство в Twitter рассказало американскому предпринимателю о мерах государственной поддержки.