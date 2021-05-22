Илон Маск заявил о битве между криптовалютой и бумажными деньгами

https://static.news.ru/photo/87d407e8-bb1a-11eb-852d-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: elonmusk/instagram.com

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что сейчас идёт «битва» между бумажными деньгами и криптовалютой. По его словам, он на стороне последней.

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2021

Настоящая битва [разворачивается] между бумажными [деньгами] и криптовалютами. В конечном счёте я поддерживаю последние, — отметил миллиардер.

Обычно комментарии Маска в Twitter по поводу криптовалюты сильно влияют на стоимость виртуальных денег. Например, 12 мая он написал, что Tesla прекратит принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию. В этот же день объём рынка криптовалют рухнул на $365 млрд.

В этот раз твит Маска почти не изменил стоимость биткоина — за 24 часа показатель упал только на 0,54%. По данным ресурса Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткоина держался на отметке $37 712,59 за единицу.

Современные финансисты, советующие хранить деньги в долларах или евро, упорно не замечают криптовалюты, а зря, заявил NEWS.ru эксперт в сфере блокчейн-технологий, профессиональный криптоинвестор Анатолий Илле. Доллары, евро (а также йены, рубли и любые другие национальные валюты) относятся к так называемым фиатным валютам. Эти валюты не обеспечены ни золотом, ни какими-либо другими ценностями, а лишь доверием к правительству страны, которая выпустила эти бумажные деньги, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России ответил основателю Tesla и SpaceX Илону Маску на слова о возможном размещении производства электромобилей на территории РФ. Ведомство в Twitter рассказало американскому предпринимателю о мерах государственной поддержки.