Илон Маск рассказал подробности о мозговых чипах своей компании

https://static.news.ru/photo/9c89b47a-d4f8-11ea-b09c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллиардер Илон Маск поделился подробностями о мозговых чипах, которые разрабатывает его стартап. По его словам, приборы позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.

Целью проекта является налаживание прямой связи мозга человека и компьютера при помощи специальной «швейной машинки», сшивающей нити на имплантированном чипе, передаёт The Independent. В результате люди смогут слушать музыку прямо в голове.

Также разработка поможет людям с повреждениями головного мозга восстановить подвижность конечностей.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Tesla выплатит своему основателю Илону Маску премию в $2 млрд, это связано с превышением средней рыночной капитализации организации порога в $150 миллиардов за полгода.