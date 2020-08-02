Илон Маск рассказал подробности о мозговых чипах своей компании

Миллиардер Илон Маск поделился подробностями о мозговых чипах, которые разрабатывает его стартап. По его словам, приборы позволят людям слышать звуки за пределами обычных частот.
Целью проекта является налаживание прямой связи мозга человека и компьютера при помощи специальной «швейной машинки», сшивающей нити на имплантированном чипе,
Также разработка поможет людям с повреждениями головного мозга восстановить подвижность конечностей.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Tesla выплатит своему основателю Илону Маску премию в $2 млрд, это связано с превышением средней рыночной капитализации организации порога в $150 миллиардов за полгода.
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