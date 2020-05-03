Илон Маск хочет адаптировать Minecraft для Tesla

https://static.news.ru/photo/b792da7a-8d5f-11ea-8685-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск поинтересовался у разработчиков игр, можно ли адаптировать Minecraft для бортовых компьютеров электрокаров Tesla. Ранее он уже обещал добавить симулятор Stardew Valley в автомобили своей компании.

Кто-нибудь может создать Minecraft с хорошим мультиплеером для Tesla? Или же игру с дополненной реальностью, как Pokemon Go, которая будет работать во время безопасного вождения? Что-то вроде комбинации Pac-Man и Mario Kart, — спросил Илон Маск в Twitter.

Anyone think they can get a good multiplayer Minecraft working on Teslas? Or maybe create a game that interacts virtually with reality like PokÃ©mon Go while driving safely? Like a complex version of Pac-man or Mario Kart? — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2020

Как писал NEWS.ru, чистая прибыль Tesla за три первых месяца 2020 года составила $16 млн, аналогичный период прошлого года компания завершила с убытком в $702 млн. Таким образом, прибыль без учёта дополнительных расходов и доходов составила $1,24 на акцию. После публикации финансовой отчётности акции подскочили на 10% на дополнительные торгах, прошедших 29 апреля.